Acre tem mais de 5 mil casos de dengue em 2025; no Juruá, todos os municípios têm alta incidência

Até a 20ª Semana Epidemiológica (SE) de 2025, o Acre registrou um total de 5.171 casos confirmados de dengue, desses, 3.404 (43,1%) foram confirmados por critério laboratorial e 1.764 (22,4%) por critério clínico-epidemiológico. Os demais (34,5%) seguem em investigação pelas autoridades de saúde. Os dados são do Boletim, Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nesta quinta-feira (22).

Com relação aos casos prováveis, o estado acreano registrou 7.890. O termo “casos prováveis” se refere a todas as notificações recebidas pelo sistema de vigilância, excetuando-se os casos descartados por critérios laboratoriais, clínico-epidemiológicos ou vinculados a outros diagnósticos.

No Acre, apenas os sorotipos DENV-1 e DENV-2 foram identificados nas amostras analisadas, conforme informou a Secretaria Estadual de Saúde.

Alta incidência no estado

Com base nos dados divulgados, a incidência acumulada no estado é de 895,9 casos por 100 mil habitantes, o que classifica a situação como de alta incidência, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, que considera alta uma taxa acima de 300 casos por 100 mil habitantes.

O município com as maiores taxas de incidência é Cruzeiro do Sul, com um total de 2.507 casos prováveis e incidência de 2.548,8 casos por 100 mil habitantes. Em seguida está Porto Walter, também do Vale do Juruá, com 221 casos registrados e incidência de 1.960,1.

A capital acreana, Rio Branco, foi a que registrou a maior quantidade de casos em números absolutos, totalizando 3.302 casos e incidência de 851,4 por 100 mil habitantes.

Classificação da incidência

De acordo com o boletim, a maior parte dos municípios do Acre está classificada como de alta incidência, totalizando 15, dos 22. Apenas alguns municípios, como Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Brasileia e Santa Rosa do Purus (este último sem registro de casos), apresentam índices considerados baixos ou médios.

Veja a tabela completa: