Acre tem um dos menores valores médios do Bolsa Família no país; confira

Apesar de ser um dos estados com maior proporção de famílias em situação de vulnerabilidade, o Acre aparece entre os piores do Brasil no valor médio do benefício do Bolsa Família. Segundo dados recentes do governo federal, o valor médio mensal por domicílio no estado é de R$601, bem abaixo da média nacional de R$678.

O programa de transferência de renda atende atualmente 20,8 milhões de famílias em todo o Brasil, representando cerca de 18% da população. Enquanto o centro-oeste lidera com o valor médio mais alto (R$897), seguido por sul (R$862), sudeste (R$822) e norte (R$680), o Nordeste, onde o número de famílias beneficiárias é o maior (9,4 milhões), registra o menor valor médio (R$ 629). O Acre está abaixo até mesmo dessa média regional.

Além disso, estados como Mato Grosso (R$ 968), Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que têm menor percentual de famílias em extrema pobreza, registram valores superiores, impulsionados inclusive por repasses extras devido a desastres climáticos.

No Acre, a maioria dos beneficiários recebe o auxílio básico, destinado a famílias com renda mensal por pessoa inferior a R$ 436, com condicionantes como a frequência escolar de crianças e adolescentes e o acompanhamento de saúde infantil.