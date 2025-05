Acre tem vagas para cursos livres de iniciação teatral e leitura dramatizada; saiba como se inscrever

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) abrem a partir de segunda-feira (2), as inscrições, para cursos livres da Usina de Arte João Donato, em Rio Branco.

Os interessados tem até o domingo (8) para demonstrar interesse. A iniciativa oferece aulas gratuitas de iniciação teatral e leitura dramatizada, com 25 vagas disponíveis para cada capacitação. De acordo com o governo do Acre, o público-alvo são moradores da capital acreana, com idade mínima de 15 anos.

As inscrições serão realizadas, prioritariamente, por meio de preenchimento de formulário online, mas também podem ser feitas presencialmente na Usina de Arte, na Rua das Acácias, setor B, nº 1.155, Distrito Industrial, com atendimento das 8h às 12h e das 14h às 17h.

De acordo com a coordenadora da Usina, Danielle Leão, o curso de iniciação teatral trabalha a expressão corporal, aumentando a autoconfiança e criatividade, e ainda promove a socialização e o lazer. As aulas devem ocorrer às segundas e terças-feiras, no horário das 14h às 17h, de 16 junho a 04 de agosto.

Já as aulas de leitura dramatizada atua com a oralidade e a autoestima dos participantes, e acontecerão às quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h, durante o período de 18 junho a 06 agosto.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected]. Com informações da Agência de Notícias do Acre.