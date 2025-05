Acre terá noites frias e pode bater novo recorde de temperatura neste fim de semana

A intensa massa de ar polar que começou a atingir a Amazônia Ocidental na última quarta-feira (28), embora com dias ensolarados, segue firme e forte em diversas regiões do Acre. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este fim de semana será marcado por céu limpo, sem chuvas, em todo o estado.

Em Rio Branco e nas áreas leste e sul do estado, os próximos dias continuarão com tempo aberto pela manhã, mas as noites e madrugadas devem permanecer frias até, pelo menos, a manhã de segunda-feira (2).

Em relação às baixas temperaturas, há possibilidade de novos recordes de frio ao amanhecer, com temperaturas de 14,9º em Rio Branco, 15º em Epitaciolãndia e pouco mais de 16º em Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Outro fenômeno que chama a atenção é fim de semana com os dias mais curtos do ano, onde o pôr do sol ocorre às 17h16min em Rio Branco e às 17h40min em Cruzeiro do Sul.