Acre vai receber R$ 24 milhões do Fundo Amazônia para fortalecer agricultura familiar, anuncia Marina

O estado do Acre deverá receber cerca de R$ 24 milhões de investimento através do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar. Anúncio foi feito pela ministra Marina Silva durante a 15ª Força Tarefa dos Governadores, sediado no Acre, nesta sexta-feira (23).

Além do Acre, outras nove propostas realizadas por outros estados foram agraciadas com o investimento. A análise foi realizada pelos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

A ação deverá potencializar as produções de povos indígenas, quilombolas, famílias rurais, assentados, extrativistas e comunidades de ribeirinhos, que fazem parte da agricultura familiar. Parte da produção será vendida para os governos estaduais e municipais, sendo utilizados na merenda escolar.