Acreana é avisada em live que ganhou R$ 1 milhão em sorteio do Instagram

A acreana Eolane Roberto viveu uma sexta-feira (30) inesquecível ao ser anunciada como a 50ª milionária de um sorteio na internet, promovido pelo Pix do Milhão no Instagram. A confirmação aconteceu durante uma transmissão ao vivo, direto do link oficial da conta, e emocionou não só ela, mas também milhares de pessoas que acompanhavam o momento.

Moradora do Acre, Eolane Roberto ficou visivelmente surpresa e emocionada ao receber a notícia de que era a grande vencedora do prêmio de R$ 1 milhão. Entre lágrimas, gritos e muita emoção, ela agradeceu pela conquista que promete transformar sua vida e a da família.

O sorteio, que reuniu participantes de todo o país, marcou a escolha da 50ª pessoa que se tornou milionária graças às premiações promovidas pelo humorista e sua equipe. O momento foi acompanhado ao vivo por milhares de pessoas nas redes sociais e reforçou a transparência do sorteio. O anúncio foi registrado na conta oficial do humorista Tirulipa, pois, de acordo com as informações, ela ganhou após clicar no link próprio do artista.