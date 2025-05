Acreanas participam do V Encontro Nacional de Mulheres de Axé da RENAFRO em Salvador

Representantes de comunidades tradicionais de matriz africana do Acre participam, nos dias 30 e 31 de maio, no Instituto Anísio Teixeira (ITA), em Salvador (BA), do V Encontro Nacional de Mulheres de Axé da RENAFRO (Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde). Com o tema “O matriarcado na luta pela democracia, pelos direitos sociais e justiça climática”, questões como: racismo ambiental e seus impactos nas comunidades de terreiro; segurança alimentar e cuidado socioassistencial; direitos humanos, saúde e enfrentamento à intolerância religiosa serão abordadas no evento.

A participação das acreanas é viabilizada pelo projeto “Caminhos Ancestrais: Fortalecendo Comunidades Tradicionais Afro-Brasileiras”, que tem como objetivo central fortalecer a identidade, visibilidade e atuação dessas comunidades no cenário nacional. Além disso, o projeto visa promover um intercâmbio cultural e de saberes entre lideranças, representantes e praticantes de religiões de matriz africana de diferentes partes do Brasil, contribuindo para o reconhecimento, respeito e valorização dos conhecimentos ancestrais que moldam a cultura afro-brasileira.



“Essa iniciativa é mais do que uma viagem. É um movimento de retomada, afirmação e resistência. Quando levamos nossas experiências para um espaço como o RENAFRO, mostramos ao Brasil que o Acre também pulsa ancestralidade, espiritualidade e cultura afro-brasileira viva e forte”, disse Iyá Tergila de Oxumaré.

Outro ponto importante é que a presença das acreanas fortalece ainda mais os laços entre os territórios tradicionais e evidencia o papel das mulheres de axé na promoção da saúde, da cultura e da espiritualidade como pilares de resistência e cidadania. Vale destacar ainda que a segunda etapa deste projeto consiste em um encontro, que ocorrerá em Rio Branco, em julho.

A ação é financiada pelo Governo Federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB 2024) – edital 06/2024, e pela prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).