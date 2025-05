Acreano Sammy Barbosa segue na disputa por vaga de ministro no STJ e aguarda escolha de Lula

Mesmo após indicar o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão para uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda precisa definir um segundo nome para a Corte — e o procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa Lopes, segue firme entre os cotados.

A nomeação de Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), foi publicada nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União. O magistrado ocupará a vaga deixada com a aposentadoria da ministra Assusete Magalhães. Agora, a expectativa se volta para a definição do substituto da ministra Laurita Vaz, cuja aposentadoria abriu uma nova cadeira no STJ.

VEJA MAIS: Sammy Barbosa recebe apoio do ex-presidente José Sarney em campanha por vaga no STJ

Para essa segunda vaga, Lula deverá escolher entre três nomes indicados pelo próprio STJ em lista tríplice: Maria Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas; Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal; e Sammy Barbosa Lopes, atual procurador-geral adjunto do Ministério Público do Acre.

A possível nomeação de Sammy representa uma oportunidade histórica para o Acre, que nunca teve um representante no Superior Tribunal de Justiça. Com trajetória respeitada no MPAC, Sammy é conhecido por sua atuação em casos de relevância estadual e nacional, além de manter bom trânsito entre membros do Judiciário e do Executivo.

Enquanto a decisão presidencial não é anunciada, o nome de Sammy Barbosa continua ganhando força nos bastidores. Fontes próximas ao Planalto apontam que Lula deverá avaliar o perfil institucional e técnico dos candidatos antes de bater o martelo — o que pode ocorrer nas próximas semanas.

Se escolhido, Sammy Barbosa será o primeiro acreano a ocupar um assento no STJ, fortalecendo a presença da região Norte em uma das mais altas cortes do país.