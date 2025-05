Acusado de xenofobia, Bobadilla, do São Paulo, deixa o Morumbis antes de ser procurado pela PM

O volante Damián Bobadilla, do São Paulo, deixou o Morumbis antes de ser procurado pela Polícia Militar para prestar depoimento por ter sido acusado de xenofobia pelo venezuelano Navarro, do Talleres. Policiais foram ao vestiário do Tricolor para que o jogador fosse levado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio, mas não o encontraram.