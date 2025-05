Adeus Arsenal, alô Flamengo: Jorginho prepara chegada ao Rubro-Negro

O volante Jorginho anunciou, nesta terça-feira (27/5), sua saída do Arsenal e deixou os torcedores do Flamengo em alerta. O ítalo-brasileiro de 33 anos está em negociações avançadas com o clube carioca e é esperado como reforço para o Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

Por meio de suas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem de despedida à torcida do clube inglês, onde atuava desde janeiro de 2023. “Quando eu cheguei ao Arsenal, não cheguei a apenas um clube. Entrei em uma família. Vocês me fizeram ser amado. Isso é raro no futebol”, escreveu Jorginho.

Na sequência da publicação, ele reforçou o carinho pela instituição e confirmou sua saída. “Eu nunca esquecerei. É hora de dar adeus, ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio”, declarou o atleta.

Antes de se apresentar ao Flamengo, Jorginho cumprirá um compromisso pessoal: seu casamento com a cantora irlandesa Catherine Harding, marcado para o dia 2 de junho. Após a cerimônia, o jogador terá dois dias de folga antes de viajar ao Brasil para iniciar os treinamentos no novo clube.

Natural de Imbituba, em Santa Catarina, Jorginho construiu toda sua carreira profissional fora do Brasil. Revelado pelo Hellas Verona, ganhou projeção com a camisa do Napoli, transferiu-se posteriormente ao Chelsea e, por fim, ao Arsenal. Pela seleção italiana, foi titular na conquista da Eurocopa de 2020.

