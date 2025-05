Advogado processa modelo após ação de DNA e pensão contra Neymar

A existência de uma suposta quarta filha de Neymar Jr. tem causado burburinhos não apenas na vida do jogador de futebol, mas de outros envolvidos na história. É o caso do advogado Angelo Carbone, que representou Gabriella Gáspár, mãe da menina, no processo de reconhecimento da paternidade. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o profissional entrou com uma ação de condenação em pagamento de honorários contra a ex-modelo húngara.

No processo, Carbone conta ter sido contratado para mover a ação contra Neymar para o reconhecimento de paternidade e prestação de alimentos, a pensão alimentícia. No entanto, segundo o profissional, ele foi repentinamente substituído por outros advogados.

Angelo Carbone pontuou, ainda, que antes do desligamento prestou uma parte significativa e decisiva dos serviços. O advogado mencionou um acordo feito com Gabriella Gáspár para o pagamento dos honorários e o que a lei fixa quando os serviços já começaram a ser cumpridos.

Gabriella Gáspár afirma ser mãe do quarto filho de Neymar

Neymar e Gabriella Gáspár estão à espera do exame de DNA

Mãe de suposta filha de Neymar, Gabriella Gáspár

Neymar e Gabriella Gáspár, mãe da suposta quarta filha do craque

Gábriella Gáspár afirma que teve uma filha com Neymar

Os pedidos de Carbone à Justiça

Diante da situação, Angelo Carbone pediu que Gabriella Gaspar seja condenada a pagar 10% do valor que conseguir na ação contra Neymar para o pagamento de pensão.

O advogado também pediu que a ex-modelo húngara pague os gastos que ele terá por conta da ação que se viu forçado a iniciar. Vale lembrar que Gabriella pede uma pensão de R$ 160 mil mensais ao craque.

Relembre o caso