Aeródromo de Feijó passa por recuperação na pista de pouso após mais de mil voos registrados em 2025

Com 1.113 voos registrados nos primeiros quatro meses deste ano, o aeródromo de Feijó está passando por serviços de recuperação na pista de pouso. Com recursos do governo do Estado, as obras são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). A ação contempla a restauração de trechos desgastados e a aplicação de novo revestimento asfáltico, com o objetivo de garantir mais segurança e infraestrutura para o transporte aéreo na região.

“Sabemos da importância do aeródromo para quem mora no interior. É por ele que chegam medicamentos, alimentos e até esperança. A recuperação fortalece a mobilidade regional, essencial para Feijó”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O aeródromo garante o deslocamento de passageiros, transporte de insumos e serviços de saúde, especialmente em períodos de difícil acesso terrestre. A iniciativa segue as diretrizes do governador Gladson Camelí para o fortalecimento da infraestrutura em todas as regiões do Acre. O Deracre mantém frentes de trabalho em todo o estado, ampliando investimentos em obras que impulsionam o desenvolvimento e a integração regional.