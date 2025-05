Ainda Estou Aqui é eleito 2º melhor filme de 2025 pelo NYT

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, conquistou o segundo lugar na lista dos melhores filmes de 2025 elaborada pelo The New York Times. Embora lançado no Brasil em 2024, o longa estreou nos cinemas dos Estados Unidos apenas em fevereiro deste ano.

A produção brasileira aparece ao lado de grandes títulos internacionais, como Pecadores, estrelado por Michael B. Jordan; Código Preto, com Cate Blanchett; e The Last Showgirl, com Pamela Anderson. A seleção foi publicada na coluna da crítica Alissa Wilkinson.

Fernanda Torres é destaque na crítica internacional

Na análise do The New York Times, Fernanda Torres foi amplamente elogiada por sua performance. “Em sua atuação — que ganhou um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar —, Torres impressiona. Proteger os filhos significa encontrar alegria em meio ao medo, esperança em meio à dor. Torres sobrepõe todas essas emoções à sua atuação e seu olhar penetrante é magnético”, destacou Wilkinson.

A performance da atriz, que já havia conquistado o Globo de Ouro, também rendeu uma indicação ao Oscar. O reconhecimento internacional consolidou o filme como um marco da cinematografia brasileira contemporânea.

Leia também

História baseada em fatos reais emociona o público

Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, que foi preso e torturado durante a Ditadura Militar. No longa, Eunice enfrenta a dor da perda ao mesmo tempo em que luta para manter a família unida e seguir atuando como ativista política.

A narrativa tocante conquistou o público e a crítica, sendo premiada com o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. A trama também levou o público brasileiro aos cinemas e reforçou o papel do cinema nacional em debates históricos e sociais.

Filme brasileiro integra seleção global do NYT

O longa figura na seleta lista dos dez melhores filmes do ano segundo o The New York Times, ao lado de grandes produções globais. A relação completa inclui:

Pecadores

Ainda Estou Aqui

Código Preto

Friendship

Wallace & Gromit: Avengança

Eephus

The Annihilation of Fish

Levados Pelas Marés

Presence

The Last Showgirl