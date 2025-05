alane-posa-em-clima-de-romance-com-francisco-gil-nas-redes-sociais

Alane Dias usou as redes sociais, neste sábado (24/5), para compartilhar um registro ao lado do namorado, Francisco Gil. A ex-BBB assumiu o relacionamento com o cantor no início do mês, após o romance ter sido divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias.

Na imagem, a dançarina aparece no colo do filho de Preta Gil, enquanto os dois estão sentados em uma janela. Alane ainda recebe um beijo carinhoso – na testa – do namorado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Alane posa com Francisco Reprodução Alane Dias e Francisco GIl Reprodução: Instagram/Alane Dias Francisco Gil fala sobre boatos acerca da vida pessoal Reprodução/Instagram Alane Dias e Francisco Gil no show de Gilberto Gil Reprodução Alane Dias e Francisco Gil Reprodução: Portal LeoDias Voltar

Próximo

A influenciadora assumiu o romance com Francisco Gil no início deste mês, por meio das redes sociais, ao divulgar uma foto abraçada com o amado. Na legenda da publicação, a moça escreveu: “A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos.” O músico fez questão de deixar seu comentário no post e elogiou a morena: “A mais linda”, escreveu ele.

O envolvimento de Alane e Francisco foi divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias. Os dois estão juntos há pelo menos dois meses e no mês de março foram flagrados em clima de intimidade durante uma viagem à Fortaleza, onde participaram de um evento no Beach Park.