Alckmin embarca nesta sexta (16/5) para posse do papa Leão XIV

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) embarca nesta sexta-feira (16/5) para Roma, na Itália. Ele, que é católico, representará o governo brasileiro na missa que marca o início do pontificado do papa Leão XIV.

A celebração, uma espécie de posse do novo papa, acontecerá no dia 18 de maio, às 5h (horário de Brasília), na Praça São Pedro, no Vaticano. Alckmin sai na tarde desta sexta de Brasília para São Paulo, e segue de lá para Roma.

“O Brasil é o maior país católico do mundo. Nós, latino-americanos, termos um papa que nasceu nos Estados Unidos, mas passou a vida no Peru, ficamos muito felizes”, disse Alckmin a jornalistas. “O presidente Lula me solicitou e irei. Será uma honra representar o nosso país na posse do papa.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, ao lado da primeira-dama Janja e outros membros do governo, do funeral do papa Francisco. A comitiva brasileira foi composta de 18 pessoas, como os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.