Além do xadrez: 4 itens western core para a temporada de São João 2025

Está chegando uma das épocas mais queridinhas do ano: a temporada de São João. As festas juninas são uma grande celebração cultural, gastronômica e musical de diversas regiões do país, e, para você arrasar no look, separamos 4 itens western core essenciais para se ter no armário que vão além do xadrez tradicional.

Vem conferir!

A supermodelo Bella Hadid tem sido uma das principais influências do estilo western

Tendência Western Core

A tendência máxima para se inspirar na hora de pensar nos looks de São João em 2025 é a western core. O estilo é inspirado nas informações de moda do velho-oeste americano, e já conquistou o coração de fashionistas e artistas ao redor do mundo, como a supermodelo Bella Hadid e a cantora Beyoncé. Para seguir a trend, você deve ter no armário: botas country, chapéus de cowboy, diferentes tipos de colete e maxi cintos.

Dentro dessa seleção de itens, aposte nos tons que são tendência outono/inverno 2025, período em que as festas juninas ocorrem no Brasil. A paleta de cores inclui tons quentes e terrosos, como marrom, caramelo e terracota. Para quem gosta de opções mais vibrantes, pode explorar o vermelho cereja e o vinho.

Westerncore é uma tendência de moda que resgata e reinventa elementos do estilo cowboy, como botas, chapéus e franjas, com uma pegada contemporânea e urbana

Bota country

As botas country são peças clássicas para se ter em mãos, elas representam cultura, tradição e funcionalidade em um único calçado. Apesar de serem associadas ao estilo de vida rural, estão cada vez mais presentes no cotidiano urbano nas produções das it girls, que optam pelo calçado na hora de compor looks estilosos e cheios de personalidade para diferentes ocasiões.

O cinema western dos anos 1930 a 1960 ajudou a popularizar mundialmente o visual das botas de cowboy, eternizando-as como um ícone de moda

As botas podem trazer um toque de cor para um look all jeans

Também podem ser usadas com saias e vestidos

Combinam com bermudas jeans, outra tendência em alta

Chapéu de cowboy

Nas festas juninas, é costumeiro o uso dos chapéus cowboy para celebrar a cultura sertaneja e rural. Que tal elevar a produção com diferentes modelos, texturas e tamanhos?

Originalmente associado a uma estética masculina, o chapéu de cowboy hoje é símbolo de empoderamento feminino, com muitas mulheres adotando-o para expressar força, estilo e personalidade — de cowgirls a supermodelos

O chapéu de cowboy é um dos principais elementos do estilo “Westerncore”, uma tendência de moda que mistura elementos do faroeste com o contemporâneo: botas, franjas, couro, jeans e, claro, o chapéu

Além dos clássicos tons terrosos e pretos, o chapéu de cowboy já foi reinterpretado em cores vibrantes, metálicas, com glitter, penas e outros adornos

Colete

Os coletes são coringas para qualquer produção, sejam elas mais sérias ou mais descontraídas. No dia a dia, os conjuntos de alfaiataria tem roubado a cena, conferindo elegância discreta para o ambiente de trabalho. Mas, para festas, podem ser combinados de maneira mais despojada, com calças de veludo ou jeans.

O colete de alfaiataria, normalmente associado à formalidade, foi “ruralizado” no oeste americano, sendo combinado com camisas de linho, calças rústicas e botas

O colete de alfaiataria é elemento importante das tendências de moda “Western core” e “Cowboy Chic”, estilos que mesclam rusticidade e sofisticação

É usado tanto de forma tradicional quanto com toques modernos em looks urbanos e fashionistas

Maxi cinto

Os Maxi Cintos são acessórios versáteis que agregam personalidade a qualquer produção. Fazem parte da tendência boho chic, que continua em alta em 2025. Personalidades como a influenciadora Kim Kardashian e a cantora Beyoncé optaram por usar maxi cintos com fivelas country para compor looks na estética western. Aposte em fivelas com design robusto e artesanal.

O maxi cinto com fivela grande tornou-se símbolo de identidade no universo western

O maxi cinto adiciona um ar rústico e poderoso ao visual

É usado para marcar a cintura e dar estrutura a looks, criando silhuetas poderosas tanto em trajes masculinos quanto femininos