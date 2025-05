Alerta! Jovem de 19 anos fica com o rosto desfigurado após usar tinta de cabelo

Na última quinta-feira (22), um caso que aconteceu em 2018 voltou a circular pelas redes sociais e causou indignação em muita gente. É que uma jovem chamada Estelle, que estava com 19 anos na época, ficou com o rosto desfigurado após utilizar uma tinta de cabelo que comprou em um mercado perto de sua casa em Paris, na França.

O que aconteceu?

A jovem teve uma reação alérgica que fez com que sua cabeça dobrasse de tamanho e ela tivesse dificuldades para respirar. De acordo com ela, o rótulo dava instruções para deixar o produto agir na cabeça por cerca de 48 horas. Contudo, como se tratava de um teste, ela resolveu deixar 30 minutos.

Apesar do cuidado, ela acordou na manhã seguinte com o rosto deformado e os olhos quase fechados. “Parecia que eu tinha uma lâmpada no lugar da cabeça”, recordou. Depois, ao notar que, além do rosto, a língua também começou a inchar, ela não hesitou em buscar ajuda médica. No hospital, recebeu uma injeção de adrenalina e precisou ser internada por precaução.

O que pode ter causado a alergia?

A principal suspeita dos médicos é de que a reação alérgica tenha sido causada pela PPD — uma substância presente em tintas de cabelo escuras, além de produtos como hena e alguns tipos de maquiagem.

Nas redes sociais, alguns internautas ficaram em choque com o assunto. Por outro lado, é possível ver que a situação é mais comum do que parece. “Fiquei exatamente assim quando pintei meu cabelo, acordei com o rosto assim, só melhorei depois da medicaçao e a injeção”, comentou uma.

“Minha mãe fica assim toda vez que pinta o cabelo, independente da tinta”, contou outra. “Tive uma alergia grave após uso de uma tinta cujo nome começa com B, fiquei mais de 20 dias com sangue pisado na cabeça e pelo corpo, coceira e inchaço também”, falou uma terceira.