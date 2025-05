Alessia Cara anuncia retorno ao Brasil com duas apresentações; Confira os detalhes

A cantora canadense Alessia Cara, de 28 anos, confirmou nesta quarta-feira (28/5) seu retorno ao Brasil com a turnê do novo álbum “Love & Hyperbole”. A artista fará duas apresentações pelo país, sendo uma no dia 21 de novembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro e outra no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 23 de novembro.

A turnê promete embalar o público com performances de faixas como “Go Outside!”, “Dead Man”, “Fire” e “Clearly”, além de sucessos que marcaram sua trajetória, como “Here”, “Scars to Your Beautiful”.

Os ingressos para os dois shows estarão disponíveis para a venda a partir desta sexta-feira (30/5), às 10 horas, através do site da Tickets For Fun, com valores a partir de R$200 reais no Rio, e R$220 em São Paulo.

Além do ticket para a apresentação, será possível comprar um pacote VIP para um Meet & Greet, pelo valor adicional de R$900 reais. Com esta aquisição os fãs poderão conhecê-la de perto e tirar uma foto. A modalidade também garante um acesso preferencial no local do show e nas lojas oficiais, além de um crachá VIP.

Esta não é a primeira vez que Alessia vem ao Brasil, em 2022, a cantora se apresentou no festival Lollapalooza Brasil, sendo uma das principais atrações do evento que acontece em São Paulo. Na ocasião, a cantora performou canções brasileiras e recebeu como convidado no palco, o artista pop brasileiro Jão.

Confira os valores e informações do serviço:

Rio de Janeiro – 21/11/25 (sexta-feira) – Vivo Rio

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Classificação etária: 15 anos

Pista Premium: R$ 680 (inteira); R$ 340 (meia-entrada); R$ 510 (meia-entrada clientes Vivo)

Pista: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia-entrada); R$ 330 (meia-entrada clientes Vivo)

Camarote A: R$ 620 (inteira); R$ 310 (meia-entrada); R$ 465 (meia-entrada clientes Vivo)

Camarote B: R$ 580 (inteira); R$ 290 (meia-entrada); R$ 435 (meia-entrada clientes Vivo)

Balcão: R$ 400 (inteira); R$ 200 (meia-entrada); R$ 300 (meia-entrada clientes Vivo)

Frisa: R$ 480 (inteira); R$ 240 (meia-entrada); R$ 360 (meia-entrada clientes Vivo)

São Paulo – 23/11/25 (domingo) – Espaço Unimed

Abertura da casa: 18h00

Início do show: 20h00

Classificação etária: 15 anos

Pista Premium: R$ 720 (inteira); R$ 360 (meia-entrada)

Pista: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia-entrada)

Mezanino: R$ 750 (inteira); R$ 375 (meia-entrada)

Camarote A: R$ 700 (inteira); R$ 350 (meia-entrada)

Camarote B: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada)