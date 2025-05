Alexandre Correa se manifesta após Ana Hickmann pedir sua prisão

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, se pronunciou após a apresentadora pedir a prisão do empresário pela dívida da pensão alimentícia do filho do ex-casal, Alezinho.

Ao pedir a prisão, Ana Hickmann destacou que o ex-parceiro tem lucrado em diferentes frentes. Alexandre estaria faturando com palestras, propagandas e participações em podcasts. Em paralelo, segundo a apresentadora, todas as despesas com o filho estariam sendo suportadas por ela.

O que disse Alexandre Correa

Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, o advogado Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Alexandre Correa, informou que a “inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros, considerando que Alexandre está, há 585 dias, impedido de acessar as empresas das quais é e sempre foi sócio por 24 anos e 8 meses, bem como suas contas bancárias, cartões de crédito”.

Leia abaixo:

“Alexandre Correa aguarda, desde janeiro de 2025, o pagamento dos Alimentos Compensatórios que lhe foram judicialmente fixados, atualmente no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). A inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros, considerando que Alexandre está, há 585 dias, impedido de acessar as empresas das quais é e sempre foi sócio por 24 anos e 8 meses, bem como suas contas bancárias, cartões de crédito e os recebíveis oriundos da atividade empresarial que desempenhou ao longo de sua trajetória. Ressalte-se que, transcorridos 19 meses desde a denúncia de violência doméstica, nenhuma das acusações de natureza criminal apresentadas pela parte contrária foi confirmada até o presente momento.

Alexandre Correa segue enfrentando graves dificuldades financeiras e emocionais, agravadas pela contínua exposição midiática e pelos reiterados ataques públicos e judiciais de que vem sendo alvo, limitando-se a exercer seu direito de defesa e preservar sua dignidade”.