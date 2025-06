alice-braga-roda-novo-filme-no-segundo-semestre:-“ogro”

O Globoplay dispara no segundo semestre, em São Paulo, as filmagens de “No Jardim do Ogro”, protagonizado por Alice Braga, uma de nossas maiores referências no cenário internacional.

Dirigido por Carolina Jabor, o longa adaptará “Dans le Jardin de l’Ogre”, primeiro romance literário de Leila Slimani, renomada autora franco-marroquina.

É a história de Júlia, uma jornalista bem-sucedida, moradora de um apartamento confortável em São Paulo, com seu marido cirurgião e um filho pequeno.

Apesar de levar uma vida tranquila, ela esconde um segredo a sete chaves: sua compulsão por sexo de risco.

Seu marido, porém, propõe que a família se mude para uma cidade do interior, e Júlia vê a situação como oportunidade para abandonar o comportamento autodestrutivo e se tornar a mãe e esposa que sempre desejou ser.

Mas, à medida que a mudança se aproxima, sua compulsão se intensifica, ameaçando expor seus segredos e destruir sua família. Um drama com todos os requintes.