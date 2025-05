Allan Duacre lança clipe visceral gravado em pontos históricos de Rio Branco

O cantor e compositor Allan Duacre lança nesta sexta-feira (23/05) o clipe da canção Você me Disse que me Amava, uma faixa de forte carga emocional, que traduz em letra e melodia as dores de promessas rompidas e sentimentos não correspondidos. Com direção sensível e fotografia intimista, o videoclipe foi gravado pela Orna Audiovisual, inteiramente em Rio Branco (AC), passando por três locais simbólicos da capital acreana: Gameleira, Parque Capitão Ciríaco e o Horto Florestal.

A música, no estilo MPB/POP com nuances de R&B, nasceu em uma noite de forte emoção vivida por Allan, e carrega em sua repetição intensa o desabafo cru de alguém que ainda tenta entender o fim de uma relação. “Essa é uma das minhas músicas mais viscerais. Ela saiu como um grito preso, e fazer esse clipe foi uma forma de dar corpo a tudo isso”, comenta o artista.

Os cenários escolhidos não foram por acaso: a Gameleira, berço histórico da cidade, representa o início de algo importante que, com o tempo, se transforma; o Parque Capitão Ciríaco, considerado o maior seringal urbano do mundo, com mais de 360 seringueiras nativas, traduz resistência e memória afetiva amazônica; e o Horto Florestal, refúgio verde no centro da cidade, dá à obra um ar de recomeço, onde a natureza acolhe o que resta.

Allan Duacre é uma das vozes mais autênticas da nova música brasileira do Norte do país, mesclando sua vivência LGBTQIAPN+ com raízes amazônicas e pop contemporâneo. Após o sucesso dos clipes futuristas “Quadra 5, Casa 2” e “Diz Que Vai Voltar”, o novo trabalho marca um novo momento em sua trajetória artística.

O clipe de “Você me disse que me amava” foi lançado hoje, sexta-feira, 23 de maio, e está disponível no YouTube do artista.

