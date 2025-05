Alok anuncia o plantio de 20 mil árvores da Mata Atlântica para nova turnê

Alok celebra o Dia da Mata Atlântica nesta terça-feira (27/5) com uma parceria com o SOS Mata Atlântica, que irá restaurar áreas desmatadas e recuperar 20 mil espécies nativas. Essa é a forma do DJ marcar sua passagem por São Paulo com a turnê “Áurea Tour”, que chega ao Pacaembu no dia 28 de junho.

“Não há nada mais ‘tecnológico’ do que as árvores, do que a sabedoria da natureza, e plantar é cuidar da nossa casa. Quero contribuir para a restauração de biomas por onde eu levar minha música e convidei as marcas que me patrocinam a estarmos juntos nesta missão que é de todos”, diz Alok.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Voltar

Próximo

O Instituto Alok e as marcas patrocinadoras da tour prometem apoiar ações de reflorestamento em todos os biomas por onde o show passar.

A Floresta Áurea – Mata Atlântica vai florescer com a restauração de duas áreas, somando quase 12 hectares, equivalente a 12 campos de futebol como o da Arena Pacaembu, palco do show para o qual Alok terá a participação do grupo Urban Theory e convidados especiais.

A ação será executada pela SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Alok e apoio das marcas patrocinadoras do evento.

“Minha tour traz uma mensagem de urgência planetária para a preservação e recuperação de floresta nativas, unindo conhecimentos tradicionais de plantio e também a utilização de drones – tão presentes em meus shows – para monitoramento da evolução dos plantios e também para semeadura” anuncia Alok.

A iniciativa Floresta Áurea se dá no contexto das ações “Floresta do Futuro” –um programa da SOS Mata Atlântica que reúne esforços para a restauração de áreas com espécies nativas da Mata Atlântica- e acontece em dois territórios:

Na bacia hidrográfica do médio Tietê, no interior do estado de São Paulo, nos municípios de Anhembi e Barra Bonita, em 7,4 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs). Serão plantadas 18.500 mudas nessas áreasatualmente degradadas e ocupadas por gramíneas invasoras;

Outro território abraçado será a região da Unidade de Conservação – Estação Ecológica do Barreiro Rico. Em caráter experimental, utilizando metodologia alternativa para restauração florestal – por meio da semeadura direta com drones – serão restaurados 4 hectares. A área sofreu pressão por incêndio há 4 anos, tendo sua diversidade florística reduzida.

“O projeto atuará em municípios onde os remanescentes da Mata Atlântica praticamente desapareceram, restando hoje apenas 0,67% de cobertura em Anhembi e 1,26% em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Além da preocupação em ampliar as áreas de Mata Atlântica por meio da restauração florestal, a parceria incorpora um componente de inovação tecnológica, testando o uso de drones como uma das técnicas que serão aplicadase monitoradas — o que pode representar, em um futuro próximo, uma redução nos custos para a recuperação da floresta”, detalha Rafael Bitante Fernandes, gerente de restauração florestal da SOS Mata Atlântica.

Sobre a Áurea Tour

No dia 28 de junho, Alok trará à Arena do Pacaembu uma edição especial da sua “Áurea Tour”

, com mega estrutura tecnológica, convidados especiais, show de dançarinos coreografados e shows de lasers e drones, campanhas em prol do meio ambiente e uma mensagem que planeja se perpetuar pelas próximas gerações: a valorização da arte e da ancestralidade humana.

“Vai ser um show completamente diferente de tudo que a gente já fez, porque a gente está criando ele ainda. Então vai ter o que já estava pronto no Coachella, mas vão ter blocos novos integrados com dançarinos, lasers e drones, a dinâmica do palco também vai ser diferente que tudo que nós já fizemos”, afirmou Alok em resposta ao portal LeoDias.

Também como divulgado por este portal, Alok também estará na abertura na COP30 (Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas) com sua nova turnê, que deve passar ainda por mais duais capitais.