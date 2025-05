Alta procura e fila de espera: Agro Norte Mitsubishi se destaca nas vendas em Rio Branco

A Agro Norte Mitsubishi, localizada na Via Chico Mendes em Rio Branco (AC), vem sendo destaque no setor automotivo em 2025. Com alta demanda, a concessionária está registrando um aumento significativo nas vendas, trabalhando com fila de espera para atender aos pedidos de veículos novos, reflexo da grande procura neste mês.

Em um cenário promissor para o mercado automobilístico do Acre, a Agro Norte Mitsubishi tem se consolidado como referência em qualidade e atendimento ao cliente. A concessionária comemora o primeiro semestre de 2025 aquecido, com intensa movimentação e saída constante de veículos do showroom.

“Este mês em especial tem sido um dos mais movimentados do ano. Recebemos clientes de toda a capital e do interior do estado. A procura está tão alta que alguns modelos já têm fila de espera”, comenta o gerente comercial da Agro Norte.

Entre os modelos mais procurados estão as linhas SUV e picape, conhecidas por sua robustez, desempenho e tecnologia embarcada, que agradam tanto famílias quanto produtores rurais da região. Para atender à crescente demanda, a concessionária reforçou a equipe de atendimento e ampliou os horários de entrega de veículos.

A localização estratégica na Via Chico Mendes facilita o acesso dos clientes e contribui para o movimento intenso. Quem pretende adquirir um Mitsubishi zero quilômetro em 2025 já encontra condições especiais de pagamento, bônus na troca de usados e benefícios exclusivos.

Para mais informações ou agendamentos, a Agro Norte Mitsubishi atende pelo telefone (68) 3321-2585 ou presencialmente, de segunda a sábado, na Via Chico Mendes, 3240 – bairro Areal.