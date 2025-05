Garoto matou colega de escola por inveja: “Ela tinha uma alegria que eu não tenho”

O crime ocorreu no Colégio Livre Aprender, no Bairro Universitário, no dia 8 de maio. O adolescente foi apreendido horas depois do ataque, enquanto outro adolescente de 14 anos, que teria participado do plano, foi apreendido no dia seguinte. Os dois foram apreendidos pela infração análoga ao crime de homicídio.