aluno-chamou-professor-de-“moleque”-antes-de-briga-perto-de-escola

Antes de trocarem socos em uma área próxima ao Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), em Taguatinga Sul, o professor e o aluno envolvidos na confusão foram vistos brigando. A confusão teria começado durante aula do 2° ano do ensino médio.

Em vídeo, é possível ver o docente pedindo a saída do garoto da sala, que reage em tom de ameaça: “Você acha que vai ‘triscar’ em mim que sou adolescente? Cai para dentro, então”.

Após a fala do jovem, o educador sobe o tom. “Sai da minha sala, bicho. Você está achando que você é homem? Você está me ameaçando no meu trabalho? Se você quiser me encontrar, me encontra lá na rua”.

Quando a aula do período vespertino acabou, já do lado de fora, professor e o aluno se encontraram, inciando agressões mútuas. O educador jogou a sua mochila no chão e trocou socos com o adolescente. Alguns colegas do estudante presenciaram a situação e debocharam da briga, enquanto um homem não identificado tentou apartar.

Em nota, a Secretaria de Educação explicou que a situação se tratou de um desrespeito contra o professor, que havia solicitado a saída do aluno após um episódio de indisciplina, sendo agredido pelo mesmo estudante após o encerramento da aula.

A direção prestou apoio imediato, levando o professor à delegacia para registro de ocorrência e exame de corpo de delito. O aluno e a família comparecerão no colégio nesta quinta-feira e a diretoria confirmou que o processo de transferência do adolescente para outra escola já foi iniciado.

“A Secretaria reitera que atos de violência não serão tolerados e reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.”, disse em nota.

O CEMAB fica localizado na QSA 03/05, em Taguatinga Sul

Um professor e um aluno se agrediram num local próximo ao colégio

Há três semanas, duas alunas trocaram socos dentro do Centro de Ensino

Caso semelhante

No dia 29 de abril, duas alunas do CEMAB trocaram socos e puxões de cabelo na porta da escola. Acionado para acompanhar o caso, o Batalhão Escolar (BPEsc) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a briga começou com duas alunas e “se estendeu para fora dos limites do colégio e também envolveu pessoas que não pertencem à comunidade escolar”.

Por meio de nota, a Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Taguatinga informou na época que tomou conhecimento do episódio e que as famílias das estudantes envolvidas foram notificadas pela direção do Cemab e medidas administrativas foram tomadas.