Alvo de operação, adolescente que incitava automutilação é internado

O adolescente de 16 anos, alvo da Operação Mão de Ferro II, foi internado no Sistema Socioeducativo de Rondonópolis (a 216 km de Cuiabá) nesta terça-feira (27/5). A operação foi deflagrada pela Polícia Civil e resultou na apreensão de um adolescente, que seria parte de um grupo na internet responsável por uma série de crimes e atos infracionais graves, incluindo incentivo à automutilação e ao suicídio, perseguição e ameaças, além da produção e disseminação de material de abuso sexual infantil.

Também são investigados por apologia ao nazismo e por crimes cibernéticos, como a invasão de sistemas e o acesso ilegal a bancos de dados públicos.

Leia também

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 4ª Promotoria de Justiça Cível da comarca, ingressou com duas representações solicitando a internação provisória do adolescente, pelo prazo de 45 dias.

Leia a reportagem completa no RD News, parceiro do Metrópoles.