Amado Batista comenta diferença de 51 anos com esposa: “No amor não há regras”

Amado Batista, de 74 anos, completou dois meses de casado com Calita Franciele, de 23. O cantor, que é 51 anos mais velho que a esposa, comentou a diferença de idade entre os dois e garantiu que não atrapalha em nada no relacionamento. Além disso, o artista afirmou que está feliz na união com a Miss Universo Mato Grosso 2024.

“De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas. Ela me conquistou pela sua humildade, caráter além de ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes”, disse em entrevista à Quem.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Amado Batista e Calita Franciele – Foto: Reprodução/Instagram Calita e Amado Batista Reprodução / ESPN Reprodução Calita Franciele e Amado Batista – Foto: Reprodução/Instagram Reprodução Voltar

Próximo

Amado Batista ainda revelou que é adepto de uma rotina saudável para manter mente e corpo em equilíbrio. O cantor, que agora conta com a companhia da esposa nas atividades e cuidados físicos, pedala três vezes na semana e nunca consumiu álcool.

“Me cuido sim. A saúde é a base de tudo. Gosto de ciclismo. Pedalo uns 60 km por dia três vezes por semana e procuro me alimentar bem, de forma saudável. Nunca bebi nada de álcool e isso me ajudou muito”, ressaltou.

Por fim, o artista confessou que é homem romântico. Para Amado, o amor está sempre em alta e ser feliz é prioridade. A versão apaixonada do cantor reflete até em suas canções.

“Sempre trato a pessoa amada com respeito e carinho. Sou do lema cuide bem do seu amor e viva feliz. Sou um cara romântico mesmo, o amor nunca sai de moda. Por ser assim passo essa verdade quando interpreto minhas músicas românticas”, finalizou.

Amado e Calita oficializaram a união no último dia 15 de março. A cerimônia aconteceu na fazenda do cantor, avaliada em R$ 350 milhões, localizada no interior do Mato Grosso. O evento luxuoso contou com fogos de artifício e um bolo de seis andares.