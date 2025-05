Amanda Fróes expõe conversa com Maya Massafera e detona: “Vazia”

A influenciadora Amanda Fróes expôs os bastidores de um encontro que teve com Maya Massafera e detonou a criadora de conteúdo. De acordo com ela, que também é uma mulher trans, Maya não prestou muita atenção durante a conversa e parecia mais preocupada com os fotógrafos. Em entrevista, Amanda detalhou o ocorrido.

Rivalidade?

Em entrevista ao podcast Super Life Brasil, Amanda Fróes comentou a cobrança que recebe nas redes sociais por uma possível amizade com Maya Massafera. Ela disse, ainda, que muitos seguidores inventam uma suposta rivalidade entre as duas.

“Engraçado que as pessoas cobram isso de mim. ‘Já conheceu a Maya? Já conversaram?’, como se toda mulher trans se conhecesse e fosse amiga”, riu a influenciadora. “Talvez, por sermos públicas, as pessoas imaginam uma amizade e quando não se encontram publicamente, aí já criam uma rivalidade”, reforçou.

Amanda Fróes

Maya Massafera

Amanda Fróes com o famoso porquinho

Maya Massafera

A empresária, agora, também vai se dedicar às redes sociais

aa

Em seguida, Amanda Fróes afirmou que seu encontro com Maya Massafera não foi agradável. Ambas participaram de um evento em São Paulo e conversaram brevemente. O papo, porém, foi curto, vazio e superficial, de acordo com a influenciadora.

Superficial

“Foi muito vazio e superficial. Ela estava mais preocupada com os flashes… Sabe quando você está conversando com alguém e aquela pessoa não está ali prestando atenção em você? Parece que está em outro plano, que não está bem em estar perto da sua companhia. Talvez se a gente se encontrar numa outra ocasião, fora de um evento, longe dos flashes, talvez possamos conversar”, reforçou.

Amanda aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica direta a Maya Massafera. “As redes sociais são dela, ela posta o que quiser, não devemos forçar ninguém, só acho que você tem que produzir algo que influencie as pessoas. Algo leve, com humor, leveza e realidade ao mesmo tempo”, encerrou.