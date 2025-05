amanda-kimberlly-mostra-os-primeiros-passos-de-helena,-sua-filha-com-neymar

A Tutuca tá crescendo! Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo fofo da filha, Helena, dando seus primeiros passinhos no domingo (25/5). A pequena, fruto de um breve relacionamento com Neymar Jr, tem apenas 10 meses, mas já mostra que tá prontíssima pra sair caminhando, ainda com a ajuda da mamãe, na nova casa em que as duas vão morar.

Nos stories do Instagram, Amanda mostrou que levou Helena para conhecer a nova casa onde as duas vão morar. O espaço tem jardim, pomar e uma sala ampla, perfeita pra pequena correr à vontade.

Enquanto a mudança não chega, a modelo aproveitou a visita para treinar os passinhos da filha. No vídeo, as duas aparecem caminhando felizes pela cozinha, em um momento super fofo.

Além de mostrar o vídeo dos primeiros passinhos, Kimberlly também compartilhou registros de Helena explorando o novo lar. “A carinha conhecendo a casa nova”, escreveu a influenciadora digital na legenda de um dos stories. Embora Amanda não tenha revelado o endereço da mudança, recentemente Helena viveu um momento especial: um encontro com sua irmã mais velha, Mavie, na casa do pai, em Santos.

Nos registros, Helena e Mavie aparecem juntas, trocando carinhos e brincando muito, mostrando a conexão que as famílias estão tentando construir entre as irmãs. Vale lembrar que, além das meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de um antigo relacionamento com Carol Dantas, e está à espera de sua mais nova filha, Mel, também com Bruna Biancardi.