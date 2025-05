Amor na Roça: Gustavo Mioto é atração de festa junina no Funn Festival

O Funn Festival segue com a programação junina neste sábado (31/5), no Estacionamento 2 do Parque da Cidade. Fica Comigo, Gustavo Mioto e Vitor Fernandes sobem ao palco do festival na festa Amor na Roça.

A noite começa com o som do grupo Fica Comigo, que apresenta o repertório de pagode romântico recheado de sucessos do gênero.

Leia também

Na sequência, Gustavo Mioto sobe ao palco com hits que combinam sertanejo moderno e letras românticas. O cantor lançou em 2025 a segunda parte do EP Atemporal, que inclui faixas como Causador de Choro e Meu Beijo Voltou.

Vitor Fernandes encerra a programação musical do sábado. O artista, um dos nomes mais populares do forró atual, traz para o festival canções do DVD Como Nunca, gravado com participações especiais de Pablo e Léo Magalhães. O repertório reúne sucessos do piseiro e do forró eletrônico.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles 2 de 3

Gustavo Mioto

Divulgação 3 de 3

Kaio Cads

Além dos shows, o Funn Festival mantém a ambientação junina, com barracas de comidas típicas, brincadeiras e uma cenografia inspirada nos arraiás tradicionais do Nordeste.

O festival segue com programação até 7 de junho e, neste fim de semana, volta o foco para as celebrações de São João.