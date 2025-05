Apesar da união civil, a apresentadora confirmou que o casamento no religiosos é um sonho: “Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e eu sempre sonhei”, afirmou.

Detalhes da festa

Na gravação, ela relatou que a data do evento ainda não está marcada, pois acontecerá em uma fazenda de Edu Guedes, que está em obras.

“A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Eu tenho medo de marcar data e atrasar, eu não quero ter essa frustração. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito”, declarou.

Em seguida, ela disse que a pessoa responsável por ‘entregá-la” ao noivo vai ser seu filho, Alezinho, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Alexandre Correia. Segundo Ana, esse foi um pedido do próprio herdeiro, pois quer ser “importante” na data.

Planos de aumentar a família

Logo depois, a comunicadora falou sobre o desejo de ter filhos com o amado — ela já é mãe de Alezinho e ele, de Maria Eduarda, de 16 anos, com Daniela Zurita: “Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, vai ser maravilhoso”, garantiu, antes de completar:

“É uma coisa que as pessoas vêm cobrando muito, falando muito sobre isso. Tanto eu quanto Edu, a gente quer. Mas preciso dizer, se acontecer vai ser maravilhoso, e se não acontecer está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, e ele tem uma filha maravilhosa, e a gente está muito bem com isso, estamos realizados. Mas se isso rolasse hoje, seria muito legal mesmo”, comentou.

Ainda na publicação, Ana Hickmann se declarou para o marido: “Uma das coisas mais lindas que aconteceu em toda a minha história. Nem eu um dia podia sonhar ou imaginar que sentiria tanta coisa boa, sentiria tanto amor como sinto por ele. Eu não sou só apaixonada pelo Edu, eu amo ele (sic) do fundo do meu coração. E digo, assim, de boca cheia: é o amor da minha vida, com certeza”, derreteu-se.

