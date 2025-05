Ana Hickmann entra com pedido de prisão contra o ex-marido Alexandre Correa

A equipe jurídica de Ana Hickmann pediu a prisão de Alexandre Correa, seu ex-marido, na última terça-feira (20). Segundo a coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles, o motivo seria a dívida de alimentos, mais conhecida como pensão alimentícia, do filho que eles têm juntos, de 11 anos.

A apresentadora destacou o desrespeito significativo ao prazo de pagamento dos valores, e destacou que o ex-marido tem “lucrado em diferentes frentes”. Conforme Ana, Alexandre estaria faturando com palestras, propagandas e participações em podcasts. Enquanto isso, todas as despesas com o filho estariam sendo assumidas por ela.