“Ancelotti vai levar o Brasil ao título da Copa”: diz Pato, ex-comandado do técnico

Poucos jogadores brasileiros conhecem Carlo Ancelotti tão bem quanto Alexandre Pato. Contratado pelo Milan em 2007, pouco antes de completar 18 anos, o atacante viveu de perto a convivência com o treinador italiano, que, assumiu a Seleção Brasileira.

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Pato relembrou o período em que trabalharam juntos e demonstrou otimismo com a nova era que se inicia no comando da Seleção.

“O Ancelotti, para mim, vai além do profissional. Ele não é apenas um grande treinador e vencedor, mas também um excelente gestor. Sabe o que o jogador precisa e o que deve ser feito. Será um desafio para os dois lados, mas ele tem total capacidade de levar o Brasil a um novo título. Com ele, recuperamos essa esperança”, disse o atacante.

De 2007 a 2013, Pato vestiu a camisa do Milan, onde foi revelação no futebol europeu e virou personagem também fora dos campos: namorou Barbara Berlusconi, filha do então dono do clube, Silvio Berlusconi. Hoje, mais de uma década depois, a vida pessoal do jogador também segue nos holofotes: ele é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos.

Na análise sobre a primeira convocação de Ancelotti, revelada nesta semana, Pato destacou a presença de três nomes que estarão na final da Liga dos Campeões neste sábado (1º/5): Marquinhos e Beraldo do PSG e Carlos Augusto da Inter de Milão. O trio integra o grupo que representará o Brasil nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

“Temos, por exemplo, três jogadores convocados para a final da Champions, o que mostra que nossa seleção tem plenas condições de conquistar a Copa do Mundo novamente, e o Ancelotti pode ser peça-chave nesse objetivo”, comenta.

Ainda em conversa com portal LeoDias, Pato fez questão de destacar o histórico dos convocados e suas trajetórias. “Carlos Augusto saiu muito cedo do Corinthians, quase foi para a seleção italiana e agora foi convocado pelo Brasil. O Beraldo, joguei com ele no São Paulo. Desde cedo mostrava ser diferenciado, superou algumas lesões e hoje está aí por mérito próprio. Além do Marquinhos que tem batalhado bastante. Merece essa Champions, fez parte de vários grandes times do PSG, inclusive aquele com Messi, Neymar e Mbappé, quando muitos acreditavam que seriam campeões. Agora, é um dos poucos que continuaram após a reformulação, e segue com prestígio. Desejo muita sorte a todos eles e torço para que façam uma grande final”, destaca.

Carreira Pato

Alexandre Pato, foi revelado pelo Internacional, ele destacou-se ao conquistar o Mundial de Clubes da FIFA em 2006, contra o Barcelona de Ronaldinho e companhia. Transferiu-se para o Milan, onde viveu seu auge, vencendo a Serie A e a Supercopa da Itália em 2011, além de receber o prêmio Golden Boy em 2009.

Após lesões recorrentes, retornou ao Brasil para jogar no Corinthians, o atacante venceu o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013. Além disso, teve passagens por Chelsea e Villarreal, mas sem grande destaque. Na China, pelo Tianjin Tianhai, reencontrou o bom futebol, marcando 36 gols em 60 partidas.

Pelo São Paulo, em três passagens, acumulou 143 jogos e 49 gols, sendo campeão da Copa do Brasil em 2023. Pela seleção brasileira, ao todo, ele disputou 28 jogos e anotou 10 gols, integrando o elenco campeão da Copa das Confederações em 2009.

Atualmente, Pato vive um momento diferente da carreira, o ex-jogador é comentarista esportivo do SBT.