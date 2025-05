André Luiz Frambach é escolhido pela Globo para protagonizar primeiro “dorama brasileiro”

A Globo bateu o martelo: André Luiz Frambach será o protagonista de “Vidas Paralelas”, projeto experimental inspirado no formato dos doramas asiáticos. A escolha sinaliza a aposta da emissora em um rosto jovem, mas já consolidado, para liderar essa nova fase da teledramaturgia. Ele fará par com Giullia Buscacio.

Com roteiro de Walcyr Carrasco, “Vidas Paralelas” terá cerca de 60 capítulos e está sendo gravado em clima de sigilo absoluto nos Estúdios Globo. A produção ainda não foi oficialmente anunciada, mas pilotos estão sendo testados internamente para definir o tom, a linguagem e o elenco definitivo.

Além de Frambach, nomes como Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Kelzy Ecard e Bia Montez participam dessa fase inicial. Flávia, inclusive, já concluiu sua participação em “Êta Mundo Melhor!” e agora está totalmente focada no novo projeto.

O dorama brasileiro é uma tentativa da Globo de explorar um modelo mais curto e direto, fugindo das novelas tradicionais que ultrapassam 170 capítulos. A ideia é lançar a série primeiro no Globoplay e, em seguida, levá-la para a TV aberta, com exibição prevista na faixa das 17h30 — horário já ocupado por “Malhação” no passado e atualmente por reprises.

Para se dedicar integralmente ao projeto, Walcyr Carrasco deixou os roteiros da nova versão de “Êta Mundo Melhor!” nas mãos de Mauro Wilson, após escrever os 30 primeiros capítulos.

Se os testes forem bem recebidos, “Vidas Paralelas” pode marcar não só a estreia de Frambach como protagonista de um novo formato, mas também o início de uma guinada na maneira como a Globo entrega suas histórias para o público.