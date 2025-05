André Marques lamenta morte do pai: “Nos encontramos em outro lugar”

Notícia triste! André Marques usou as redes sociais para se despedir do pai, Otto de Souza Marques Junior, nesta terça-feira (27/5). O artista lamentou a morte do ente querido, que lutava contra um câncer no pâncreas.

“O olho azul fica para quando nós nos encontrarmos em outro lugar, meu pai… Descanse e cuide de nós. Corra com gordinha [cachorrinha falecida de André] aí nesse paraíso e um dia espero encontrar vocês aí… Obrigado, te amo”, escreveu ele em uma publicação.

Segundo informado pela assessoria de imprensa do artista ao Gshow, o pai de André Marques estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, onde tratava o câncer de pâncreas e não resistiu ao sofrer uma parada respiratória.

Nos comentários, amigos famosos de André Marques se solidarizaram com momento triste: “Meu amor, muita luz para a nova vida dele e muito amor e força pra você e sua família! Te amo!”, escreveu Cissa Guimarães. “Sinto muito”, disse Tatá Werneck. “Meus sentimentos”, falou Erika Januza. “Irmão, que Deus conforte o se coração e da sua família. Meus sentimentos. Que o seu papai siga em paz e na luz”, desejou Ana Furtado.

O velório de Otto acontece nesta terça, de 11h às 14h, no Crematório do Cemitério da Penitência, capela 7: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e expressamos nossos mais sinceros sentimentos”, informou a nota de pesar.