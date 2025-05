Aneel: bandeira de junho será vermelha e conta de luz ficará mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta sexta-feira (30/5), que a bandeira tarifária de junho será vermelha. Ou seja, será cobrada uma taxa extra nas contas de energia elétrica a partir do 1º dia do próximo mês.

Isso significa que as contas de energia elétrica terão cobrança adicional de R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos.

É a primeira vez em 2025 que é acionada a bandeira vermelha. Até abril de 2025, a bandeira tarifária estava verde, sem custo adicional para os consumidores. Em maio, a bandeira vigente passou para amarela — grau intermediário na estrutura tarifária (veja abaixo).

“Diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas”, informou a Aneel.