Angélica expõe briga entre filhos e reação de Huck: “Ficou em choque”

Durante participação no quadro MaterniDelas, do podcast PodDelas, a apresentadora Angélica compartilhou um episódio marcante da infância dos filhos Joaquim e Benício. Ao lado de Tata Estaniecki e Cláudia Raia, ela relembrou com bom humor a única vez em que os dois meninos brigaram de forma mais intensa.

Leia também

“Teve uma vez só, os dois pequenos, o Joaquim com cinco e o Benício com três. A gente tava num apartamento conversando e, de repente, voou uma criança na parede. Pá! E escorreu… Era o Benício. E vem o Joaquim em cima”, contou, rindo da situação.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.