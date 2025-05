Anistia: oposição articula próximos atos; famílias cogitam acampamento

Após atos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, lideranças bolsonaristas já começaram a articular novas manifestações em defesa do projeto da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

Uma das ideias já consolidadas pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é realizar grandes atos no dia 7 de setembro, feriado da Independência, em várias cidades brasileiras concomitantemente.

Ato pró-anistia em Brasília, nesta quarta-feira (7/5)

Por ora, a discussão sobre a anistia ainda segue empacada no Congresso. Um projeto sobre o tema tramita na Câmara, mas ainda não teve apoio do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Leia também

Acampamentos pro-anistia

Para pressionar Motta a pautar o projeto, familiares de presos pelo 8 de Janeiro avisaram a lideranças bolsonaristas que cogitam acampar em frente a endereços ligados ao presidente da Câmara.

Líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ) tem conversado com alguns familiares para tentar segurar os acampamentos. A ideia é tentar esgotar todas as formas de diálogo com Motta antes.