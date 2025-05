Annie Knight teve problemas de saúde após transar com 583 homens em 6h

Nos últimos dias, a influenciadora Annie Knight se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A produtora de conteúdo adulto foi hospitalizada após transar com 583 homens em apenas seis horas para completar um desafio autoimposto.

A jovem de 27 anos, apelidada de “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, revelou à revista US Weekly que está enfrentando complicações após participar do desafio. “Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio”, relatou.

Annie Knight foi hospitalizada após sofrer com sangramento excessivo, um sintoma alarmante da endometriose, doença na qual um tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele, causando fortes dores pélvicas e problemas de fertilidade.

Annie Knight e o noivo

“Depois do desafio me senti bem mas, alguns dias depois, comecei a sentir cólicas muito fortes e minha menstruação ficou muito intensa. Comecei a ficar preocupada que algo mais estivesse acontecendo, então fui ao hospital para ficar segura”, comentou ao jornal australiano news.com.au.

A influencer ainda comentou que os médicos estavam cientes da sua “maratona” e ficaram preocupados com o impacto no corpo. “Os enfermeiros ficaram preocupados que eu tivesse sofrido uma ruptura ou causado danos ao meu corpo. Eles fizeram uma série de exames e, felizmente, quase tudo voltou ao normal”, disse ela.

Annie Knight

Annie Knight e o noivo

“Os exames mostraram que tenho baixos níveis de ferro e progesterona e, por fim, concluíram que foram meus níveis elevados de estresse que agravaram minha endometriose”, acrescentou.

Apesar das preocupações com a saúde, Annie usou seu podcast para esclarecer o desafio e afirmou ter quebrado o recorde mundial de maior número de homens com quem se dormiu por hora.

Desafios de sexo têm viralizado

Esta não é a primeira vez que um criador do OnlyFans tenta tal façanha. No início deste ano, Bonnie Blue alegou ter dormido com 1.057 homens em 12 horas, superando o recorde mundial anterior — que pertencia à estrela de filmes adultos Lisa Sparks (919 homens em um dia).