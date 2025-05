Anota aí: 7 novos restaurantes no DF que merecem a sua visita

O cenário gastronômico do Distrito Federal está fervendo com a chegada de novos restaurantes. Para quem quer experimentar algo diferenciado e ter experiências inusitadas, selecionamos sete casas — tem opção para todos os gostos.

Leia também

Confira os destaques abaixo:

Sushi Rão – Sucesso carioca agora em Taquatinga

Com 28 unidades no Rio de Janeiro e presença em outras cidades do país, a rede Sushi Rão acaba de chegar ao DF com sua primeira unidade em Taquatinga Sul (Quadra CSD 6, Loja 01 Parte A). A casa serve combos fartos como o Sushi Lovers (61 peças por R$ 126,39) e tem menu variado com pokes (a partir de R$ 29,90), yakisobas e harumakis, bem como outras delícias da culinária japonesa.

Confira o cardápio completo neste link

Sushi Rão

Bimi BSB – Confeitaria moderna com pegada casual

Recém-inaugurado no bloco D da 715 Norte, o Bimi aposta em um conceito mais informal: pediu, levou — mas quem quiser, pode comer no local.

No cardápio, destaque para a Banoffee de missô (R$ 18), donuts veganos (R$ 10), pizza romana (R$ 17), cookies da semana, café coado (R$ 9) e até vinho natural. Um espaço acolhedor, ideal para um café ou lanche rápido.

Bimi BSB

Ocean Restaurante – À beira do lago com vista de tirar o fôlego

Localizado à beira do lago Paranoá, o restaurante Ocean convida o paladar a uma viagem por meio dos mares e da terra. A casa comandada pelo chef Pedro Moreira apresenta pratos com frutos do mar frescos e selecionados e combinações que trazem uma verdadeira explosão à boca, tais como a vieira com foie gras (R$ 109), cubos de filé-mignon com nhoque (R$ 89) e lagosta grelhada com massa fresca e pesto de espinafre (R$ 180).

Confira o cardápio completo neste link

Ocean Restaurante

Monet – Inspirado no mestre do impressionismo

Brasília ganha um novo espaço que promete encantar todos os sentidos. O Monet é um bar em formato speakeasy que une arte, alta gastronomia e coquetelaria autoral em uma atmosfera inspirada no mestre do impressionismo, Claude Monet. Fica no Bloco C da CLSW 301, Bloco C, no Dakota Shopping.

Entre os destaques do cardápio: Tulipe (R$ 42,90), coxinhas de frango cozidas em sous vide, envoltas em tiras de bacon e glaceadas em molho agridoce, servidas com ketchup de goiabada; e ceviche de camarão e tilápia (R$ 62,90).

Monet

Casinha Vegan Café – Almoço e brunchs veganos com clima aconchegante

Na 206 Norte, a quadra “exótica” do DF, o Casinha é um refúgio para quem busca alimentação vegana e com opções sem glúten. No menu, há lanches, sanduíches, docinhos e pratos quentes. Aos sábados, o brunch ganha destaque com preparos que mudam semanalmente. Um espaço acolhedor para quem gosta de comer bem e leve.

Confira o cardápio completo neste link

Casinha

Foster’s Burger – Smash burgers no melhor estilo anos 1990

A Foster’s Burger vem se destacando com seu conceito retrô e cardápio direto ao ponto: smash burgers com três tamanhos (P, M e G), preços acessíveis (a partir de R$ 24,90) e unidades em diferentes regiões do DF. No dia 16 de abril foi inaugurada a unidade do Sudoeste, na SIG Quadra 8. Ótima pedida para matar a fome até de madrugada.

Confira o cardápio completo neste link

Foster’s Burger

Boteco Caju Limão – Petiscos, caldinhos e happy hour prolongado

Com unidades na 202 Norte e no Sudoeste (SIG, Q. 8), o Boteco Caju Limão oferece o melhor da comida de boteco com toques autorais da chef Babi Frazão. Chapas, petiscos, caldinhos, sanduíches e porções para compartilhar. O happy hour é um dos mais longos da cidade: das 15h às 21h. Hoje, o local fica aberto das 11h30 até 01h.

Confira o cardápio completo neste link

Boteco Caju Limão