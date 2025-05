antt-investiga-ida-de-ex-diretor-para-empresa-beneficiada-em-r$-3,4-bi

A Corregedoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu um processo administrativo para investigar a ida do ex-diretor-geral Rafael Vitale para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), à qual garantiu alívio de R$ 3,4 bilhões. O caso foi revelado pela coluna em março.

A abertura do processo contra Rafael Vitale foi informada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), ao deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Rafael Vitale encerrou mandato como diretor-geral da ANTT nesta semana

Lula Marques/Agência Brasil 2 de 3

Rafael Vitale, então diretor da ANTT, na B3, em São Paulo, no ano de 2024

Reprodução/Instagram 3 de 3

Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) agraciou a ANTT, em 2024, com Selo Ouro e Selo Prata de Boas Práticas Regulatórias

Reprodução/Instagram

“Diante dos questionamentos relativos à contratação imediata de ex-dirigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, empresa regulada pela referida agência, foi instaurado, por meio de sua corregedoria, processo administrativo sigiloso com a finalidade de apurar os fatos e avaliar eventuais responsabilidades funcionais”, reportou Renan Filho.

Boa parte do negócio da CSN envolve o setor ferroviário, regulado pela ANTT. Daí vem o interesse direto delas nas ações da agência reguladora.

Relembre o caso da ANTT e da CSN

A CSN controla a Transnordestina Logística SA (TLSA) e a Ferrovia Transnordestina Logística SA (FTL), com malhas ferroviárias na região Nordeste, e é a principal acionista da MRS Logística SA, com 1.643 km de ferrovias em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As ferrovias respondem a mais de 16% dos lucros da companhia.

Rafael Vitale participou das tratativas de um acordo que concedeu à CSN uma economia de R$ 3,429 bilhões (em valores de abril de 2021) no fim de 2022 enquanto ainda chefiava a ANTT. O então superintendente de Transporte Ferroviário da agência, Ismael Trinks, que também participou da negociação, migrou para a CSN imediatamente, em abril de 2024. Nenhum dos dois cumpriu quarentena.

O benefício para a CSN só foi possível por causa da exclusão, chancelada pela ANTT, de 522 km do traçado originalmente concedido pela União à TLSA para a ferrovia Transnordestina. Esse trecho, em Pernambuco, conectaria Salgueiro ao Porto de Suape.