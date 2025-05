Ao avistar a PM, criminosos fogem e abandonam duas espingardas em bairro de Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar, por intermédio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), conseguiu realizar neste domingo (25) mais apreensões de arma de fogo em Sena Madureira. Dessa vez, a ocorrência foi processada no bairro da Vitória.

Segundo consta, os militares desenvolviam policiamento pela Rua Antônio Soares quando visualizaram dois indivíduos saindo de um terreno baldio. Ao perceber a aproximação da viatura, eles fugiram do local e se evadiram para a margem do Rio Iaco. Contudo, abandonaram duas armas de fogo ao longo do caminho, sendo duas espingardas, ambas calibre 32. Além das armas, os PMs também encontraram uma sacola contendo 07 munições deflagradas.

A hipótese mais provável é de que as espingardas seriam usadas em um possível confronto entre facções criminosas. Desse modo, a eficiente ação da PM inibiu o possível tiroteio.

As duas armas de fogo foram levadas para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe. A polícia tenta chegar a identidade dos acusados.