Ao ContilNet, Marina Silva fala sobre desmatamento no Acre, estrada de Pucallpa e ataque nas redes

Durante visita ao Acre para participar da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), a ministra Marina Silva concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet nesta sexta-feira (23).

A ministra falou sobre as ações do Ministério do Meio Ambiente (MMA) no estado, com ênfase no combate às queimadas e ao desmatamento. Ela também abordou a devastação de florestas nas proximidades de sítios arqueológicos, destacando que o Acre lidera as ocorrências desse tipo de crime no país.

Marina comentou ainda um tema que tem gerado polêmica no estado, especialmente entre ambientalistas e membros da classe política: a construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. Além disso, opinou sobre a possibilidade da implantação de um trem elétrico cortando a Serra do Divisor — uma das áreas de maior biodiversidade do mundo.

Silva afirmou que todas as decisões do MMA são tomadas com base técnica, sem interferências ideológicas.

Por fim, a acreana falou sobre como lida com as críticas e ataques que recebe nas redes sociais.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA!