Ao STF, Ciro Nogueira diz que Bolsonaro estava deprimido após eleições

O ex-ministro e senador da República Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (30/5), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava deprimido após as eleições presidenciais de 2022.

Ciro é uma das testemunhas indicadas pelo ex-presidente e pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres. As audiências são conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes.

O senador explicou que, após as eleições, Bolsonaro ficou bastante abatido e se recolheu no Palácio da Alvorada. “O presidente ficou deprimido depois das eleições e teve um problema na perna e se recolheu ao palácio. Não era nada que precisasse despachar com ele sobre transição. Nossa equipe fazia o que tinha de fazer. Comentava com o presidente como estava transcorrendo algumas situações da transição”, explicou.

Ciro ainda salientou que, enquanto chefe da transição entre os governos Bolsonaro e Lula, “nos decepcionou a falta de interesse com a situação do país”, em referência ao ex-presidente, em resposta ao advogado de Bolsonaro.

“A gente estava transmitindo [ao ex-presidente] algumas situações dessa transição. Até nos decepcionou a falta de interesse com a situação do país, mas foi tudo dentro da normalidade. E o presidente, em nenhum momento, quis obstaculizar qualquer tipo de situação para que a gente pudesse fazer a transição da melhor forma possível”, explicou.

“Bolsonaro temia que Brasil desandasse”

Ao STF, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) afirmou em depoimento ao STF que o ex-presidente “temia que o Brasil desandasse” com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Palácio dos Bandeirantes relatou que Bolsonaro demonstrava preocupação com os rumos do país sob o governo Lula, que assumiria em janeiro de 2023. Segundo ele, o único comentário do ex-presidente era sobre o risco de que “a coisa desandasse”.

“O governo passou por uma grave crise. Era uma preocupação de que a coisa sempre desandasse, com o futuro do país. A gente conversava basicamente sobre isso”, contou o governador.