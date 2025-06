Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa segue sem previsão de alta em UTI

Internado desde 20 de maio no Hcor, em São Paulo, o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa segue sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em boletim divulgado neste sábado (31/5), a equipe médica responsável aponta uma “evolução positiva” no quadro clínico do autor.

“O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa segue internado na ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI destinada a pacientes de menor complexidade e gravidade”, diz o boletim. “No momento, continua sem previsão de alta”, conclui.

Na UTI, Benedito Ruy Barbosa segue com melhora clínica, diz boletim

O autor benedito Ruy Barbosa

Boletim médico atualiza quadro de Benedito Ruy Barbosa

Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa é internado na UTI

Benedito Ruy Barbosa sofre com Alzheimer e tem problema renal. O autor, que criou diversas novelas de sucesso como Pantanal, O Rei do Gado e Renascer, foi levado à unidade de saúde pelos familiares, no último dia 20, após um agravamento da função renal.