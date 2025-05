apaixonada!-rafa-kalimann-faz-bate-e-volta-para-curtir-show-de-nattan

Rafa Kalimann, de 32 anos, mostrou que quando o assunto é amor, não mede esforços. A influenciadora, atriz e apresentadora fez um bate e volta até Palmas, no Tocantins, para acompanhar de perto o show do namorado, o cantor Nattan, de 26 anos.

Nos Stories do Instagram, na segunda-feira (26/5), o casal compartilhou registros do reencontro. De dentro do jatinho, Rafa mostrou como os dois se divertiam durante o voo. “Voltando cedinho direto pro set pra mais uma semana de gravação”, contou. “A gente brincando de ‘que animal é esse’… e ele me coloca pra adivinhar dinossauro”, revelou, aos risos.

Além de curtir a apresentação ao lado das amigas, Rafa apareceu em clima de puro romance com Nattan, tanto no show quanto no jatinho. E teve troca de carinho até depois do evento: o cantor fez questão de acompanhar um dia de filmagens do novo filme com a atriz, “Minha Querida Alice”, dirigido por Rogério Sagui e Samuel Machado.