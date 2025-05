apaixonados!-sabrina-sato-e-nicolas-prattes-embarcam-juntos-para-nova-york

Os pombinhos Sabrina Sato, de 44 anos, e Nicolas Prattes, de 28 anos, chegaram de mãos dadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira (28/5), para embarcar para Nova York. O casal esbanjou simpatia e estilo enquanto andavam para a área de embarque.

A artista estava com um look despojado, e apesar de vestir um blusão e boné bege e calça jeans, nos pés, optou por uma Havaiana da coleção em colaboração com a marca de luxo Dolce & Gabbana.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fotos: Edu Araújo Agnews Sabrina Sato e a família curtiram o parque Magic Kingdom na Disney de Orlando (EUA) Reprodução Instagram Reprodução/Instagram Sabrina Sato, Zoe e Nicolas Prattes Reprodução: Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes na Lua de Mel Reprodução (Instagram) Sabrina Sato e Nicolas Prattes na lua de mel Foto/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes na lua de mel Foto/Instagram Voltar

Próximo

Já o ator vestia uma calça jeans, uma blusa e boné preto e um casaco azul marinho, carregando uma bolsa de viagem preta.

O casal está aproveitando bem o título de “recém-casados”. Após a oficialização da união, aproveitaram uma lua de mel de luxo, na África do Sul e em Seychelles. Logo depois embarcaram para os Estados Unidos e realizaram um passeio em família nos parques da Disney.