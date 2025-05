Apaixonados! Sophie Charlotte e Xamã aproveitam show no Rio em clima de romance

A atriz Sophie Charlotte, de 36 anos, e o cantor Xamã, de 35 anos, apareceram juntinhos para curtir a noite de sexta-feira (23/5), no show de Marcelo Falcão e Criolo, no Rio de Janeiro. Os artistas reataram o relacionamento após passar um período separados desde o Carnaval deste ano.

No evento, os dois posaram agarradinhos para os fotógrafos antes de entrarem para o show, que aconteceu no Qualistage, na Barra da Tijuca.

Xamã e Sophie Charlotte selam reconciliação com beijão em praia no Rio Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

Xamã e Sophie Charlotte selam reconciliação com beijão em praia no Rio Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

Sophie Charlotte e Xamã – Foto: Reprodução/Instagram

Os pombinhos estão juntos desde meados de 2024, quando se aproximaram nos bastidores da novela “Renascer”, onde atuaram juntos, e em março deste ano, durante o Carnaval, confirmaram o fim do relacionamento.

Ainda em março, a reportagem do portal LeoDias informou que o carro do cantor foi visto parado na porta da casa da artista durante um final de semana. Já no dia 10 de maio, o cantor publicou uma foto dos dois em Paris, confirmando a reconciliação.