apartamentos-ficam-alagados-no-sig.-veja-o-que-aconteceu

Apartamentos ficaram alagados em um prédio localizado na quadra 8 do Setor de Industrias Gráficas (SIG), na madrugada desta quarta-feira (28/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), moradores pediram socorro após a água começar a invadir os imóveis.

Após varredura e avaliação da Defesa Civil, ficou constatado que tratava-se de um cano que estourou na cobertura do edifício. A água e a energia dos imóveis envolvidos foram desligadas.

De acordo com o CBMDF, não havia rachaduras ou risco estrutural. Os moradores foram orientados a retornarem às suas moradias e acionarem, por meio do próprio condomínio, uma manutenção particular.

Nenhum morador precisou de atendimento.