Apesar do surto de SRAG, avanço da Covid-19 no Acre é lento e número de óbitos permanece estável

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou, nesta semana, um novo boletim epidemiológico sobre os casos de Covid-19 e os óbitos registrados ao longo dos primeiros meses de 2025.

Do início da semana epidemiológica 1 até a semana 21, que corresponde ao período de 1º de janeiro a 26 de maio, foram confirmados 3.401 casos da doença — 20 a mais em relação ao total registrado até a penúltima semana.

Além disso, 20 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. O número de óbitos se mantém o mesmo desde o penúltimo boletim.

Do total de óbitos, três ocorreram na SE 01, quatro na SE 02, sete na SE 03, três na SE 04, dois na SE 06 e um na SE 08. Desses, seis foram registrados no município de Rio Branco, dois em Feijó, quatro em Tarauacá, um em Assis Brasil, três em Cruzeiro do Sul, um em Marechal Thaumaturgo, um em Xapuri, um em Capixaba e um em Sena Madureira.

“Considerando o período de 2023 a 2025 (total de 74 óbitos), a maioria dos óbitos ocorreu em pessoas acima de 60 anos, sendo 36 do sexo masculino e 38 do sexo feminino. Entre os óbitos, 66,2% apresentavam comorbidades”, diz o boletim.

Em 2025, até a SE 21, a incidência da Covid-19 está em 380,2 casos a cada 100 mil habitantes, sendo o maior índice registrado no município de Acrelândia, com 1.284,7 casos por 100 mil habitantes.